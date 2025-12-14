賴清德訪陸配麵館 國民黨反嗆「一碗麵遮不住歧視」：我們放寬陸配參政是落實人權

總統賴清德13公布新影片，拜訪一間由陸配老闆郭明華開設的麵館享用美食，並強調只要認同台灣，就是這個國家的主人。對此，日前在立法院提出修正《國籍法》，讓陸配免放棄中國籍就能參政的國民黨今（14）日在臉書嗆「一碗麵遮不住制度性歧視」，它們提出讓中配不必被迫放棄原國籍，即可擔任公職，是回歸憲法、落實人權、消除歧視。

國民黨表示，賴清德日前高調造訪中國配偶經營的麵館，試圖營造關懷形象，但人民要問的是，一場作秀，能否掩蓋民進黨長期以來對陸配的歧視與人權侵害？



國民黨說，民進黨政府一方面口口聲聲使用「中華民國」之名，另一方面卻選擇性忽視中華民國憲法所保障的平等、人權與尊嚴，長期將陸配視為「特定族群」，任意貼標籤、政治獵巫，甚至影射為「中共同路人」，這樣的作法不僅毫無法律依據，更嚴重違背憲政精神。



國民黨稱，針對《國籍法》修正草案，在野黨提出讓中配不必被迫放棄原國籍即可擔任公職的修法方向，本質是回歸憲法、落實人權、消除歧視，民進黨卻刻意操作恐懼、製造對立，將人權問題政治化，撕裂社會信任。



國民黨批，真正的尊重，不是鏡頭前吃一碗麵；真正的保障，是制度與法律的平等對待；呼籲賴清德總統，與其進行廉價的政治表演，不如正視民進黨政府長期侵犯陸配人權的事實，回歸憲法精神，停止以意識形態凌駕人權。



