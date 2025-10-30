賴清德設目標！2030年住宅減碳35% 明年公布2050年循環經濟路徑圖

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

總統府今（30）日舉行國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，賴清德總統設下目標，指出2030年住宅部門必須減碳35%，明年2026年將如期公布「2050年循環經濟路徑圖」。

賴清德總統表示，預計明年公布2050年循環經濟路徑圖。（圖／總統府）

賴清德說，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微型企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。

賴總統表示，正因為外部的挑戰如此嚴峻，我們更要堅定內部的轉型。因為，一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

總統指出，台灣正走在轉型的路上，環境部上周公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，政府預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

賴清德表示，去年台灣綠色科技產業的附加價值，已經超過5千億元，占GDP的百分之2。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴總統說，第一，內政部將報告「近零碳建築的轉型與展望」，包括設下2030年可達成住宅部門減碳百分之35的目標。第二，淨零不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣，環境部將報告「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，希望大家共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

