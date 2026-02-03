賴清德評國共論壇：走向世界還是二次西進中國？ 國人可做選擇

總統賴清德今天（2/3）上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。楊亞璇攝



國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今（2/3）於中國北京揭幕，總統賴清德今天上午則主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，對於是否互別苗頭，賴清德說明，記者會並非針對國共交流而開，但剛好可以提供對比，走向世界，還是要再度地鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人清楚的做選擇。

賴清德今上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，並接受媒體提問。針對國共論壇，賴清德表示，在野黨有他們主張、路線，這幾年來，台灣的國家經貿路線，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從蔡英文總統到現在，台美簽訂了21世紀貿易倡議，最近也談完了對等關稅，以及簽署投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。

賴說，另外如果再看看得更遠的話，台日簽訂了數位貿易協定。之前台灣跟英國有簽訂了提升台英貿易夥伴倡議，在這個架構之下，在去年簽了3個子協定，就是投資、能源，還有數位貿易協訂，也跟中南美洲的國家陸續更新或是洽簽新的協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓，都更新投資協定，一些國家也持續在洽簽當中。

賴指出，這表示台灣這10年來，我們的國家經濟路線是很穩健，一步一步的在推廣，讓台灣的產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓我們經濟可以成為日不落國，不管太陽在什麼時候，什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。

他說，「這不是刻意的，跟國民黨他們前往中國所進行的計畫（互別苗頭），我們並不是這個目的」，但剛剛好可以讓國人做一個對比，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲、歐盟、歐洲許多國家，走向世界，還是要再度地鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人清楚的做選擇。

賴清德重申，今天召開記者會，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前所推動的攜手美國、攜手友盟走向國際，這個經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨所推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利，可以做一個比較。

他說，如果國人去仔細了解、清楚辨識的話，去年的經濟成長率，或是前總統蔡英文8年的經濟成長率，前總統馬英九8年的經濟成長率，到底孰優孰劣，應該會看得更清楚。

