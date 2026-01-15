賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了

針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。

國民黨與民眾黨立委主張，賴清德總統應先赴立法院針對國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。該提案於去年12月12日正式於立法院會提出。

民眾黨團今天召集協商，國民黨團書記長羅智強表示，這題總是沒有共識，就循議事規則處理。民眾黨團副總召張啓楷指出，1.25兆國防預算中國防部說裡面有3千億元是國內採購，這推翻了大家的理解，以為1.25兆元都是要對美採購。張啓楷也提到，依法規定不能即問即答，藍白也表示可以統問統答。

民進黨團書記長陳培瑜則反駁，張啓楷開口就在造謠，國防特別條例的條文寫得相當清楚，不是只有跟美國買武器，賴清德總統也有說明，包含維修訓練以及培植台灣國防產業。陳培瑜強調，1.25兆元分八年並不是只有跟美國買武器。陳培瑜也稱民眾黨團總召黃國昌先前記者會談及軍購是錯假訊息。

黃國昌表示，不能接受陳培瑜指稱他是錯假訊息。而陳培瑜、民進黨團幹事長鍾佳濱則直接離席。黃國昌怒批是「落荒而逃」。黃國昌表示，既然民進黨已經離席，按照議事規則已無法進行會議，協商沒有辦法達成共識，按照立法院職權行使法相關規定處理。

