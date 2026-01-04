賴清德該向李在明多學習？郭正亮揭南韓2事聰明遊走美中：台灣除台積電外無法比較

韓國總統李在明今日啟程訪中，逾200名韓國企業家組成經濟代表團隨行，進行為期4天的國是訪問；並將於明日會見中國國家主席習近平。這是繼文在寅後，韓國時隔6年多再次對中進行國是訪問；也是李在明今年首次出訪會見外國領導人行程。雙方預計簽署包括經濟、產業、氣候和交通等領域的多份深化合作諒解備忘錄。另外，預計也將針對韓半島無核化問題、限韓令等議題進行商談。

對此，前立委郭正亮在節目《大大平評理》表示，韓國是在中日之爭、兩岸之爭下「最聰明的國家」。因為韓國沒有得罪任何一方，針對無法迴避的問題，都很誠實地交代了，比如在台海衝突、中日衝突等議題撇清關係。因此，韓國正在完整的實現自身的國家利益。

廣告 廣告

對於李在明新年賀詞中，表示將推動韓半島和平進程取得進展。並強調，今年將繼續支援北韓與美國重啟對話，推動南北韓關係恢復。郭正亮表示，與韓國不同，台灣無法靠美中談判恢復兩岸關係，因為台灣「沒有這個地位」。

郭正亮表示，美韓有簽署《美韓共同防禦條約》，為正式盟友關係，而且南北韓軍事實力差距不大，德國甚至向韓國購買K2主力戰車；韓國在國際軍火銷售數排名世界第五，同時，2025年預估台灣的GDP為8843.9 億美元，韓國則是1.86兆美元，除了台積電，台灣無法與韓國比較。



更多風傳媒報導

