賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光

總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。

總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。（圖取自總統府官網）

賴清德6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮致詞時表示，身為總統，在面對外來威脅的時候，也非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散力量就沒有辦法保護我們的國家。

內政部長劉世芳。（示意圖/資料照）

賴清德指出，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德強調，去年他當選（總統），美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。

對此，劉世芳今天（7日）受訪時被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她強調一般社會大眾裡面，都會覺得「我們行走在世界各地，我們就是台灣人」，台灣人的「台灣」這個的國家，很多支持者就會覺得「我們台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

