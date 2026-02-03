賴清德說明EPPD台美經貿三戰略方向、再籲立院審議對等關稅「跨越黨派藩籬」：共同守護得來不易成果

「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）甫落幕，總統賴清德今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，指出EPPD議程中、歸納出台美未來三大合作戰略方向，包含強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。賴清德強調，未來政府將持續深化台美經貿，「期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。」

賴清德致詞時表示，上週第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行，此機制是在美國川普總統第一任任期內所創立，上週的會議則是川普總統在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德再說，該會議的召開可以看到台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。這幾年來台灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。他上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策。



賴清德並說，也因此去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。經過九個月的努力，政府已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。



賴清德又說，但關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是政府的目標。透次EPPD對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。



賴清德接續說明，第一，強化「經濟安全」。面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。



賴清德說，未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。



賴清德並說，第二，打造「創新經濟」。台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。



賴清德表示，透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。



第三，賴清德表示，是發展「繁榮未來」。這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。



賴清德特別強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可。因此接下來，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴清德並說，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。他也要藉這個機會，再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，台灣才能如此大步地向前推進。



賴清德特別提到，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，「我期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。」經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界。

（圖片來源：放言記者拍攝）

