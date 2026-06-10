賴清德說重話了！台灣恐創「兩年度總預算撞車」先例 藍白拒審釀亂局
即時中心／高睿鴻報導
眼見今（2026）年都已經快過了一半，卻因國會在野黨持續杯葛，本來應該在去（2025）年底就得審完的中央政府總預算案，竟然直到現在還是延宕難產，讓許多人大感傻眼；總統賴清德今（10）天更是無奈表示，行政院眼下已開始籌編明（2027）年度總預算案，並預計8月底前完成核定、送請立法院審議，但這可能將直接撞上還沒開審的今年度預算，屆時恐出現「兩個年度總預算案同時審議」的荒謬情況。
藍白持續拒審總預算！兩年度預算恐相撞 賴清德發聲了
賴清德今天在民進黨中執會提到，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持；唯有中央與地方同心協力，才能將人民的期待化為具體成果。但令人遺憾的是，他指出，今年度中央政府總預算案，如今已進入6月，立法院的審議程序，卻仍停留在委員會審查階段，迄今尚未完成三讀。
賴總統不悅地表示，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度，「受到影響的不只是行政院，更是每位期待國家持續進步的台灣人民」。尤其，如今已進入梅雨季節、颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期；然而賴清德說，縱使中央已編列超過百億元的防洪治水預算，卻仍卡在立法院，尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐危害人民的生命財產安全。
不過，雖然預算仍未通過，但賴總統依舊表示，仍會請行政院相關部會恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。
賴清德今日中執會後出席新竹縣長提名記者會。（圖／民視新聞）
台灣憲政史上最荒謬？在野黨堅持卡總預算 賴清德：我不會放棄
其次，賴清德也表示，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明（2027）年度總預算案，並預計於8月底前完成核定、送請立法院審議。他憂心地說，倘若立法院在野黨團，持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現「兩個年度總預算案同時審議」的情況；如此一來，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。
因此最後，賴清德也再次呼籲立法院在野黨團，「台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕」，應儘速完成今年度中央政府總預算案審議。他說，唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。
事實上，賴清德昨（9）天亦有在公開場合，特別提及此事，表示若真的是兩年度的預算一起審，恐怕真的要創下「中華民國憲政施行以來最荒謬的情況」。他表示，自己已經搞不清楚，立法院以後要如何審預算？難道之後要2026年、2027年預算一起審？賴清德質疑，一個年度的預算都超過3兆元，是要如何同時審兩年度預算？
不過，雖然情勢艱難，但他昨天還是堅毅地說：「我不會放棄！因為這對國家來講太重要了，我不會放棄，也希望大家跟我一起繼續努力」；賴總統期盼，預算能盡速通過，讓產業、經濟都可盡速蓬勃發展。
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