賴清德談中國企圖併吞台灣 強調「兩岸互不隸屬」喊話國人團結維護民主

今天是12月10日「國際人權日」，也是「美麗島事件」46週年的紀念日。身兼總統與民進黨主席的賴清德今（10）日致詞表示，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定；中國透過各種手段企圖併吞台灣，我們必須團結，不讓外力所分化。

民進黨今日下午召開中常會，據發言人吳崢轉述，賴清德致詞時提及，46年前，民主前輩們為了響應聯合國《世界人權宣言》精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自「二二八事件」以來，規模最大的警民衝突。

賴清德說，46年過去，如今的台灣，人民享有民主的生活。在此，我們除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己，得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更要用心守護。過去，前輩們不惜以生命為代價，爭取自由、民主與人權；如今，中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變我們的民主生活價值。

賴清德指出，身為民進黨黨公職的責任，就是承繼先進的信念，深化台灣的民主；達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權。依照1999年的《台灣前途決議文》，與2004年的《族群多元國家一體決議文》，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定。

賴清德說，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民。因此，在面對外來的威脅時，我們必須團結，不讓外力所分化，堅定捍衛國家主權，維護自由民主生活。

賴清德強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。我們要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難，換來的民主生活與人權價值，逐漸被削弱、甚至消失，這是我們的使命，也是對未來世代的責任，謝謝大家。

