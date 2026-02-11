賴清德談國防特別預算卡關 藍促赴立院報告、白籲審黨團版
面對中共軍事擴張、威脅台海安全，美方已點頭出售台灣包括拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3大軍售案，但面臨在野10度擋下《國防特別條例》無法送審，軍售案面臨破局風險，總統賴清德親上火線，提到預算沒通過可能讓台灣跌出優先名單，引來在野抨擊，批總統賴清德無視立委代表的民意，遲遲不願到立法院報告。
國民黨立委黃仁表示，「美國的態度對我們台灣的態度，是要用我們台灣人民的血汗錢，去承擔他們的、去買他們的保護費，不對。」
立法院民眾黨團總召陳清龍則說，「在這個版本當中，我們已經很明確地羅列所有軍購項目，所以是誰在擋國防預算？國防部能夠來趕快準備報告。」
黃仁強調，對美軍購交貨延宕，也批評政府不編列軍人加薪預算，導致兵力不足、訓練不到位，這些壓力最後都轉嫁人民身上。陳清龍強調，沒有擋國防預算，黨團有自提特別條例草案，喊話綠營立院開議就來審。
對此，民進黨立委吳思瑤表示，「向國際社會來傳達，台灣的執政黨、國家的元首、國家的領袖在乎台灣的安全防護。」
至於去（2025）年底，中共圍台軍演，引起國際譴責，英國《金融時報》揭露，中共殲-16三度挑釁我方F-16V，包括施放熱焰彈、緊跟在F-I6V機尾後方，還有躲在轟-6K轟炸機下方躲避雷達追蹤，而殲-16被我方掌握後，還刻意秀出機腹的飛彈，行徑惡劣，被視為黑道亮槍。
國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「咬住敵方的機尾，那就是準備開火的用意了。緊貼大型軍機的下方，這樣企圖在雷達上只看到一個光點，接著就會進行所謂戰術突襲，所幸都被國軍給破解了。」
學者分析，新上任的東部戰區司令楊志斌負責對台作戰，利用軍演採取激進戰術，向習近平展示忠心。
不過，為防範共軍犯台，美國眾議院9日壓倒性通過保護台灣法案，要求一旦美國判定中國行動威脅台灣安全，美應將中國排除在多個主要國際金融體制與組織之外。
