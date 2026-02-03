賴清德談少子化還笑得出來？童仲彥:關鍵在有無苦民所苦

前台北市議員童仲彥在最新一集「阿童之聲」節目中,批評賴清德總統近期頻頻引發爭議的「笑聲」,指出這些笑聲因脫離現實脈絡而讓民眾反感。

童仲彥指出,賴清德在多個場合的笑聲被網友串連成影片,包括自稱「AI總統」的冷笑話、對醫護人員說「很羨慕你們的工作」、以及談到台灣貓狗數量超越14歲以下孩童時的笑聲,都讓人感到「何不食肉糜」。他批評,面對少子化嚴重問題,賴清德竟還笑得出來,凸顯與民間疾苦的距離。

童仲彥對比柯文哲在議會質詢時因文化局長談論裸體藝術而笑到撞桌的畫面,認為柯文哲的笑是「自嘲式」且自然可愛,不會讓人反感。他強調,關鍵不在穿著打扮,而是「有沒有苦民所苦」的心態。

節目中也提到震傳媒民調顯示,賴清德在年輕族群的不滿意度高達58.7%,將近六成。相對地,台北市長蔣萬安在20至29歲族群的支持度則暴漲23%達54%,超越王世堅的38%。

童仲彥認為,蔣萬安面對民進黨要將「台北101」改名為「台灣101」時,回應「台北本來就在台灣,不然在哪裡」,凸顯執政黨只會搞意識形態,這正是年輕人支持度上升的原因。

童仲彥也批評綠媒炒作黃國昌「使眼色」新聞,認為這是假消息操作。他強調,在社群媒體發達的時代,這種操作手段已經無效,年輕人都看在眼裡。

