賴清德談徐春鶯案稱如果違法就處置 民眾黨批未審先判：操作影射柯文哲
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯昨（27）日因反滲透法等案遭羈押禁見，總統賴清德今天受訪時說，台灣是民主的國家也是法治的社會，每個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。對此，民眾黨痛批賴總統口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，賴清德在提到徐案時直接表示「如果有做違法、傷害國家的事情，國家必須要依法來處置這樣的行為」，帶頭踐踏無罪推定原則，更公然下指導棋，目的就在刻意製造反滲透法與柯文哲前主席之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。
民眾黨表示，總統與行政團隊真的「落勾嚴重」，他的行政院長才說完「對上兆軍購一無所悉」，總統馬上投書美國媒體宣布1.25兆史上最大規模對美軍事採購，不僅打臉卓榮泰，更暴露民進黨政府毫不尊重台灣民主。
民眾黨稱，賴清德的內政部長劉世芳與陸委會副主委梁文傑一再打壓陸配參政權、曲解法令，附和「陸配參政權已死」的言論，賴清德總統就做出完全相反的詮釋。令人好奇到底是賴清德關在總統府裡不食人間煙火，還是他和自己內閣的資訊落差，已經隔了好幾座海峽？
民眾黨批賴口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把陸籍新住民無法因為取得中華民國國籍就直接放棄中國國籍，歸責於是「中國新住民不履行對中華民國單一忠誠的責任」，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。
民眾黨表示，賴清德總統在提到徐春鶯案時，更直接表示「如果有做違法、傷害國家的事情，國家必須要依法來處置這樣的行為」，此發言更是毫無法治觀念可言，總統不僅帶頭踐踏無罪推定原則，更公然下指導棋，而黨檢與部分媒體更是大力助攻，把調查中案件打成「罪證確鑿」、未審先判，目的就在刻意製造反滲透法與柯文哲前主席之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。
民眾黨批，賴清德身為中華民國總統，不知恪守憲法，放任內閣團隊曲解法律侵害陸籍新住民權益，又毫無法治觀念，於案件尚在調查期間做出不當評論；賴清德執政以來，司法淪為對付政治競爭者的工具，濫行押人取供、羅織罪名，有總統若此，難怪整個團隊大走鐘、國家動盪、法治沈淪、人民惶惶不安。
