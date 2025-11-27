賴清德談陸武統論說法反覆 陳菁徽：布局芒果乾2.0

賴清德總統26日提及「2027武統說」後，總統府隨即出面反駁，此事引發各界熱議。國民黨立委陳菁徽今（27）日抨擊，賴清德過去對外宣稱台海戰爭機率最低，如今卻拋出武統說，前後說法矛盾且處理方式倉促，質疑賴清德對情勢掌握不足，或是打算販賣「芒果乾2.0」作為政治布局。

國民黨立委陳菁徽。（資料照／中天新聞）

陳菁徽表示，武統問題攸關國家安全，總統卻在發布後再修改內容，讓人不解究竟是太輕率，還是對區域情勢根本沒有把握。她指出，賴清德2023年競選總統時高喊「我當總統台海戰爭機率最低」，結果現在卻又說大陸打算武統，質疑賴總統是之前騙票，還是現在太無能。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

陳菁徽說，賴清德突然喊出2027這個年份，很難不讓人聯想到政治算計。她分析，往前推8年正是2019年民進黨溝通不順、蔡英文以抗中議題重新掌握聲勢的時點，如今賴清德是否想複製同樣劇本，透過「芒果乾2.0」鋪陳政治敘事，替自己下一階段政治布局暖身。

前總統蔡英文。（資料照／中天新聞）

陳菁徽直指，賴清德的說法彷彿提前設定2027年黨內不能有人挑戰自己的位置，把「抗中」當成護身符，讓黨內避免再出現變數。她質疑賴總統是否正盤算藉由恐懼動員穩住權力，同時堵住黨內聲音。陳菁徽呼籲，總統言行涉及國家方向，不該成為政治操作的素材，政府應清楚向社會交代說法前後不一的原因。

