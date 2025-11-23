賴清德談黃百韜只講反共不提抗日？許智傑曝原因

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德昨(11/22)發文致敬在1948年國共內戰中陣亡的國民黨將軍黃百韜，但卻遭國民黨譏諷只敢談黃百韜反共不敢講抗日，對此，民進黨立委許智傑今表示，賴總統緬懷衛國奮戰的國軍，與親共的國民黨做出區隔，突顯賴是最能守護中華民國台灣的全民總統。

總統賴清德，資料照，總統府提供

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖受難者追思大會，追思名單卻赫見共諜吳石，引發國內政壇軒然大波，連前藍委蔡正元都直言，身為國民黨主席卻祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，國民黨不如改名為國民投降黨。

賴總統在臉書發文指出，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。

賴總統說，當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

賴總統表示，在黃百韜將軍的殉國紀念日，自己要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。

然而，國民黨對此回應，賴總統讚揚黃百韜打共產黨的經歷，卻絕口不提黃百韜也是抗日名將，這種掐頭去尾、閹割歷史的行為，不配談黃百韜精神。

許智傑表示，賴清德以總統高度，緬懷為國奮戰的國軍官士兵袍澤，彰顯捍衛民主，堅定反對併吞的價值，並以中華民國台灣為核心，逐漸跟親共的國民黨做出區隔，突顯賴總統是最能守護中華民國台灣的全民總統。

