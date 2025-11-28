賴清德談「中共2027完成武統準備」 陳水扁挺府方：適時澄清哪裡錯了？

即時中心／潘柏廷報導

中國武力侵台的意圖不減反增，已構成嚴重的國家安全，總統賴清德為此召開記者會，並提出1.25兆的國防特別預算，但因談到「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標」被媒體片面解讀成「2027年完成對台動武」，使得總統府也立刻發聲明澄清，但外界似乎仍不買單。對此，前總統陳水扁今（28）日在臉書反問，「為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」。

陳水扁今日在臉書說到，賴清德今年（2025）11月26日表示，中國2027年要完成「武統台灣」為目標，指的是2027年完成「武統台灣」的準備，但部分媒體片面錯誤解讀為2027年要完成對台動武，總統府當然要公開澄清以正視聽。

同時，陳水扁也提到，自己任內掌握中國對台動武三階段任務準備的情資，也據以提醒國人要有敵我意識、危機意識、憂患意識。勿恃敵之不來，侍吾有以待之。



他更舉出，當年中國要完成對台動武三階段準備的時間表是這樣的：2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。「後來國防部2018中共軍力報告也說：2020年前，完成對台全面用武作戰準備」。

最後，陳水扁強調，以上有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待，因此「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西，「為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」。





