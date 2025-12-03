賴清德談「九二共識」 國民黨：總統為什麼要倡和習近平主張？

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨公開表示，中國領導人習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂「九二共識、一個中國原則」，台灣方案就是「一國兩制」。國民黨發言人牛煦庭今（3）日回應，「九二共識、一中各表」，是國民黨長期以來的主張，但對國民黨來講，「一中」就是中華民國，為什麼賴清德要去倡和習近平講的「一中」是中華人民共和國，請問誰才是「中共同路人」？

賴清德昨接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時致詞表示，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。在野黨要走另外一條路，若接受中國的要求，接受「一個中國原則」的「九二共識」，習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂「九二共識、一個中國原則」台灣方案就是「一國兩制」，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

牛煦庭對此回應，「九二共識」基本上合於中華民國憲法，也是一個台海現況非常重要的一部分，「九二共識、一中各表」也是國民黨長期以來主張，對國民黨來講，（一中）就是中華民國，但彼此之間可在各自表述的空間上，找到對話的價值，在這個對話的前提下，可確保區域的和平與經濟民生的穩定，所以國民黨一直以來堅持這樣的路線。

牛煦庭質問，他並不是很了解，為什麼賴清德總統不採用國民黨這邊各表的版本，講「一中」就是華民國，反而要去倡和中共國家主席習近平講的「一中」是中華人民共和國， 而且會變成「一國兩制」，請問誰才是「中共同路人」？

牛煦庭表示，如果賴清德心裡根本沒有想著中華民國的國家利益，沒有想著區域的和平穩定跟對話機制的建立，將會讓台灣陷入真正的戰火中。國民黨不樂見任何政治的操作，去升高區域的對立，因為凡是區域對立的升高，必然要讓整個社會付出沉重的代價，他們奉勸賴清德三思而後行，不要再倡和習近平的主張。

國民黨文傳會主委吳宗憲也表示，他要敬告賴清德，第一、身為中華民國總統，把中華民國憲法及憲法增修條文搞清楚，這是義務；第二、不要外交搞不好，內政搞得亂七八糟，國內對立嚴重；馬上就要選舉了，然後又回歸「抗中保台」的老路。

吳宗憲強調，問題在經濟，沒有讓人民安居樂業過好日子的話，每天搞意識形態、搞「抗中保台」，贏得選票卻分裂了國家，這不是身為總統高度的人該做的事，所以不要再亂開戰場，把問題導向「抗中保台」，這解決不了我國目前各種民生；經濟、關稅等問題。

