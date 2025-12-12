賴清德談「民主是台灣唯一的方向」 國台辦跳腳：統一才是

中國國台辦發言人陳斌華稱「統一是台灣前途的唯一方向」。（翻攝自國台辦微博）

總統賴清德10日強調「民主是台灣唯一的方向」，反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的「單邊行為」。對此，中國國台辦發言人陳斌華批評賴清德煽炒「民主對抗威權」、虛假敘事，不斷製造「綠色恐怖」，更稱「統一是台灣前途的唯一方向」。

總統賴清德10日受訪時表示，反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的「單邊行為」，台灣將堅定維持現狀、提升防務力量。同日，他也發文強調「民主是台灣唯一的方向」，會與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。

對此，中國國台辦發言人陳斌華表示，賴清德鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，打著「民主」、「和平」的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，再次暴露其冥頑不化的台獨本性和「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的真實面目。

陳斌華稱賴清德自上台以來堅持台獨立場、宣揚分裂論，不斷煽動兩岸對立對抗，並「備戰謀獨」、「全民皆兵」，將台灣帶向兵凶戰危的險境，把民眾綁上台獨分裂的瘋狂戰車。陳斌華更批評賴清德實行「威權統治」，不斷製造綠色恐怖、寒蟬效應，既是台海形勢緊張動蕩的始作俑者，也是「台灣社會撕裂對立的最大亂源」，沒有資格談民主、和平。

陳斌華重申，「和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向」，當前反對台獨分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗，絕不為任何形式的台獨分裂行徑留下任何餘地。





