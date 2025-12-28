賴清德談「無聲戰爭」 國內卻砲火四射

賴清德總統日前接受媒體專訪時指出，中國對台已發動五種威脅，包含對國家主權威脅、對國家認同混淆威脅、吸收軍方為間諜、透過交流進行滲透和統戰，以及設立共融區域吸引台商和年輕人。賴清德並批評在野黨現在的路線是「一中同表」，當主持人追問戰爭是否已在進行、只是沒有砲聲時，賴清德點頭直言「對」。對此，國民黨副主席蕭旭岑反批賴清德才是混淆國家認同，呼籲先回歸中華民國認同。

賴清德（左）。（圖／話時代人物）

賴清德在訪談中細述我國所面臨的「五大威脅」，第一是對中華民國主權的威脅，例如斷交、法律戰，扭曲聯合國2758號決議文，最近又提及根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或者飛機、船艦進入台灣領空，這些都是主權的侵犯。第二為對台灣國家認同的混淆威脅，賴清德表示，過去在野黨講「九二共識是一中各表」，但現在在野已不講「各表」，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」、國民黨前主席洪秀柱的路線，另外在未來以「身為中國人為榮」，也是對國家認同混淆的威脅。

賴清德進一步指出，第三個威脅是中國不斷對現役或退役軍人的滲透，吸收其為間諜，這段時間以來檢調偵辦許多間諜案，法官、法院與司法案的判決也愈來愈重。第四個威脅是中國利用交流進行滲透跟統戰，賴清德表示，台灣人民很善良，希望透過交流合作增進雙邊情誼，但中國利用交流進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請村里長、民代、社團、宗教等去交流，並給予政治任務進行台灣社會的影響。

賴清德提到的第五個威脅是中國設立「共融區域」、「融合區域」，吸引台商、年輕人過去。賴清德強調，這五大威脅對台灣影響非常大。賴清德也重申，不管前總統蔡英文或他本人，身為總統最重要的使命就是保護國家安全、維護區域和平穩定，並堅定維持現狀，希望中國能尊重中華民國存在的事實、尊重台灣人民民主自由人權生活的意願，表示很樂意跟中國進行交流合作。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

針對賴清德指控在野黨走向「一中同表」、混淆國家認同，國民黨副主席蕭旭岑表示，對國家認同混淆的是賴清德不是國民黨，賴一直沒承認中華民國，也不認一中憲法。蕭旭岑強調，鄭麗文當選國民黨主席回覆中共總書記習近平賀電時，就清楚表達「各自以口頭方式表示堅持一個中國原則」，即為「一中各表」的精神。蕭旭岑批評賴總統罔顧事實、胡亂指控，呼籲賴先回歸中華民國認同，不要誤導國人。

