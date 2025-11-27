賴清德談「2027武統台灣」引恐慌 名醫怒斥：幕僚連稿都不會寫

賴清德總統26日在記者會中提及「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，此番言論引發社會廣泛關注。然而，隨後總統府澄清，賴總統的原意是指「中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅」，強調並非指2027年即會發動攻台行動。此解釋未能平息質疑，反而引來更多討論。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對此，知名醫師兼評論員沈政男在臉書上發文，嚴厲批評賴清德的國安幕僚團隊，認為其錯誤表述導致社會恐慌。他指出，幕僚在撰寫發言稿時出現重大疏漏，少了一個「以」字，導致外界誤解為中國將在2027年發動戰爭。他進一步強調，2027年僅是中國領導人要求解放軍完成攻台準備的時間點，並非美方臆測的武統時間表。

廣告 廣告

沈政男還批評，賴清德的國安團隊未能有效說明五％GDP國防預算的具體用途和意義。他指出，台灣與北約國家的GDP成長率並不相同，單純追隨美國的要求並不可取。此外，沈政男質疑政府提出的「四百億美元特別國防預算」是否真的與台海安全相關，認為其中更多是為配合美國的需求，而非基於台灣的實際國防需求。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

此外，沈政男提到，賴清德在記者會中提及「一國兩制是紅線」的說法，可能進一步引發爭議。他認為，這樣的發言不僅無助於緩和兩岸關係，甚至可能加劇台灣內部的分歧。他還提到，綠營未能從近期的大罷免案中吸取教訓，依然以激烈的語調應對兩岸問題，這與台灣民眾對和平的期待背道而馳。

網友對此事件反應熱烈。一些留言認為賴清德的發言過於草率，並批評其團隊專業度不足；也有網友直言，政府的國防政策只是為了滿足外國需求，與台灣實際安全無關。更有人諷刺，賴清德此番言論意在為2028年總統選舉鋪路，卻適得其反。

延伸閱讀

否認1.25兆軍購遭美施壓 賴清德：也跟關稅談判沒關係

全文/稱北京目標2027武統台灣 賴清德宣布「1.25兆國防特別預算」

台灣被大陸「吉林一號」看光光 張延廷曝：清晰度以公分為單位