賴清德請託韓國瑜盡責 牛煦庭批：選擇性煽動意識形態

賴清德總統日前公開請託立法院長韓國瑜，盡速審議中央政府總預算及國防特別預算，國民黨立委牛煦庭今（3）日表示，總統不能選擇性的吃自助餐，選擇性的煽動意識形態、煽動基本盤的方式來搞政治，立院已通過軍人加薪條例及警消退休金修訂，但行政院並未依法編列預算，人民難道不需要評評理嗎？

賴清德2日受訪時表示，身為總統對於立法院長沒有批評，只有請託。賴清德請託韓國瑜院長能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全、經濟發展或者是人民的福祉，希望韓院長能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過。賴清德指出，這是立委的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

韓國瑜今天上午出席民眾黨6名新科立委的就職典禮，會後被媒體問到賴總統的說法時，韓國瑜並未正面回應，只說「新年快樂、好的好的」。

今天牛煦庭在受訪時表示，立院通過軍人加薪的條例、警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，人民難道不需要評評理嗎？他批評，總統不能選擇性的吃自助餐，選擇性的煽動意識形態、煽動基本盤的方式來搞政治，這樣是沒有道理的。

牛煦庭指出，韓院長要依議事規則，貫徹議事中立的原則，好好主持會議，就是對人民有所交代。他強調，這4個會期過了，跟接下來的幾個會期，韓院長會堅持原則，國民黨團也絕對會支持韓院長，所以人民評評理是沒有關係的，相信在野黨的決策跟韓院長的議事主持，都是經得起考驗的。

