賴清德請談判團隊請芒果照片曝光 讚蕭美琴取名「黃金計畫」畫龍點睛



台美關稅談判團隊自去年起多次與美方磋商，終於在近日取得15％關稅不疊加的成果。賴清德總統昨天（27日）接受媒體專訪時表示，談判團隊在過去一年十分辛苦，也曝光去年在談判時，他為了慰勞辛苦的團隊，特別請大家吃芒果的照片；此外，賴也提到過去曾任駐美大使的副總統蕭美琴給予許多協助，例如幫談判行動取名「黃金計畫」，就是蕭畫龍點睛之舉。

政府組成談判小組 多次赴美磋商

美國總統川普（Donald Trump）去年公布要對全球國家課徵對等關稅，美方起初公布的關稅高達32％，嚇壞國人。賴清德接受《民視》專訪時表示，當下立即組成包括鄭麗君、楊珍妮及其他部會的人員在內的談判團隊。

台灣成員隨時待命 賴清德請吃芒果慰勞

賴清德也回憶，每次談判團隊要赴美磋商前，他一定會召集會議，每次談判團隊返台後，也一樣要開會解決問題；而當團隊在美國磋商時，台灣的成員也得全程待命，隨時因應美方提出的疑慮或困難，這些往往都在大半夜進行，也顯得團隊更加辛苦。

賴清德也曝光一張開會照，只見成員的桌上都擺著黃澄澄的芒果，他表示當時是夏天，所以請大家吃芒果慰勞，若是在晚上或半夜的話，點心就會換成燒餅夾蛋和永和豆漿。

大讚蕭美琴、鄭麗君 助台美深化關係

而賴清德除了感謝談判團隊之外，也特別提到蕭美琴，運用過去擔任駐美大使的經驗幫助整個團隊，更幫台灣送去美國的談判方案取名為「黃金計畫」，不僅十分畫龍點睛，也贏得美國政府的肯定。

對於行政院副院長鄭麗君，賴清德也大讚她用心，提出了有別於日韓的「台灣模式」，拿台灣在科技產業、製造業的經驗做後盾，去跟美國磋商談判，最終取得15％沒有疊加的對等關稅，且付出的代價比日韓小，更贏得美國雙向投資，有助於台美的產業進一步合作。

