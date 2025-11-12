賴清德請韓國瑜救沈伯洋 藍黨團：先拿掉「中國敵對勢力」這句

林沛祥、牛煦庭認為中國拘捕沈伯洋案，解鈴還須繫鈴人，請賴清德先拿掉中國敵對勢力這句。國民黨團提供



針對民進黨立委沈伯洋因台獨立場遭中國立案調查、全球拘捕，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。國民黨立院黨團今（12日）表示，兩岸關係解鈴還需繫鈴人，賴總統、民進黨應好好思考是否拿掉「中國大陸列為境外敵對勢力」這句挑釁的言論，為兩岸緊張降溫。

首席副書記長林沛祥指出，所有中華民國國會議員都應該被保護，不過解鈴還需繫鈴人，建請賴總統認真思考，將「中國大陸列為境外敵對勢力」這句話拿掉，請賴總統好好思考，因為這句話讓兩岸間充滿敵意，没有任何協調交涉管道。如果賴總統不把這句話拿掉，可能要請美國或日本與中國大陸交涉。

林沛祥在記者會上說，民進黨一再說台美關係史上最好、台日關係史上最好。賴總統身為主掌外交、兩岸最高行政首長，並以民進黨黨主席之尊，可與美日政府談如何保護中華民國國會議員。如果賴總統願意拿掉「中國大陸列為境外敵對勢力」這句話或許有交涉的空間。

林沛祥指出，假設民進黨與對岸無互信基礎，立法院或許可以擔起這個責任，立法院身為全國最高民意機關，立法院曾在民國94年3月通過《立法院兩岸事務因應對策小組運作要點》，兩岸事務因應對策小組由院長擔任召集人，副院長擔任副召集人，成員23人由各黨團依比例推派代表。或許此小組可以與對岸進行實質交涉。林沛祥強調，與其譴責不如想辦法解決問題。立法院身為最高民意機關，我們很想解決，也可以解決。

立委牛煦庭指出，國民黨長期主張要與對岸保持暢通的溝通管道，就是不希望兩岸關係惡化，導致中國大陸以單邊主義的方式，造成各式各樣中華民國社會的困擾。國會議員受到威脅，大家都要共同面對。

牛煦庭呼籲，立場表述無法解決問題。希望朝野對焦來解決問題，才能真的保護沈伯祥的人身安全。而不是藉由沈伯祥事件流於政治號召及消費，不樂見此狀況發生。

