賴清德講財劃法修法又拉馬英九救援 喊話朝野：坐下來協商

總統賴清德今（26）日主持「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，說明未來要增加1.25兆元特別國防預算後，他還主動提到針對《財劃法》修法爭議喊話，並且還提到前總統馬英九任內的「633」經濟成長水平，呼籲立法院朝野黨團基於國家整體利益與人民福祉，重新坐下來協商討論。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

賴清德在媒體提問完結後，主動談到財劃法爭議，他細數台灣經濟成長表現，指出前總統馬英九8年任內平均年經濟成長率2.8%，前總統蔡英文任內年經濟成長率3.2%，股市從8千點上漲到2萬3千多點、成長155%。他表示，台灣去年第4季成長率4.84%，今年第1季5.48%、第2季8%、第3季7.6%，今年整體經濟成長率可望達到6%左右，國人平均所得已達3萬8千多元美金，比日韓還高，預估明後年將超過4萬美金，自然而然增加稅收。

賴清德表示，蔡英文任內每年稅收都有剩餘，包括1千多億、2千多億、數百億元，累積有數千億元之多，不僅提高國防預算強化國防力量，也推動各項建設，投資許多社會照顧，包括0到6歲國家一起養、高中職公立私立免學費、私立大學學費補助、長照2.0等等。賴清德提到，如果《財劃法》是合理的中央地方財政分配，未來中央會有能力推動國防建設、國家建設經濟發展，以及對人民的照顧。

賴清德話鋒一轉批評，在野黨兩次《財劃法》修法，第一次從中央搬走4165億元，讓明年中央總預算不得不舉債3千多億元，第二次修法又從中央拿走2千多億元。他指出，若按照第二次在野黨修法的版本，中央勢必要舉債5千多億元，也會違反《公債法》。

賴清德喊話要朝野坐下來重談財劃法。（圖／中天新聞）

賴清德呼籲，行政院與立法院、朝野黨團能進一步協商，批評在野黨明知政院版本要送出，卻直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論和社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣版本很難推動，對國家整體發展不利。賴清德希望立法院朝野黨團，還有立法與行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院版本《財劃法》已經送到立法院，應交付委員會討論，討論出一本新的《財劃法》，既能保持中央力量，也能落實地方自治。

賴清德還警告，今年丹娜絲颱風來襲，立法院通過特別預算，對於花蓮堰塞湖災情又通過特別預算，台中非洲豬瘟的疫情爆發也需中央協助。他表示，如根據立法院第二次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或者是保護國家、提高國防預算。

