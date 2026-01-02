賴清德講這句話 郭正亮：在搞台灣民族主義！

賴清德總統28日（週日）在國防部軍備局第209廠接受專訪時批評「以身為中國人為榮」的說法，認為這個是「對國家認同的混淆的威脅」，郭正亮直言，這根本在搞台灣民族主義！

賴清德總統28日（週日）在國防部軍備局第209廠接受專訪強調，中國要併吞台灣是國家策略，過去大家共同奮戰守住台灣、中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，若中國設定2027年要侵台，台灣只有一個選擇，就是不斷地提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準。」

廣告 廣告

共軍東部戰區29日（週一）7點30分宣布在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、台灣以東，進行「正義使命─2025」演習；同日更加碼公布，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於1月1日（週四）發聲明表示：「中國針對台灣及區域內其他國家的軍事行動與言辭，不必要地升高緊張局勢。我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，改以有意義的對話取而代之」，「美國支持台灣海峽兩岸的和平與穩定，反對任何以武力或脅迫方式，單方面改變現狀的行為。」

前立委郭正亮2日（週五）在《中天辣晚報》解讀，美國國務院的聲明也不是在譴責，且還有一句話，即希望「以有意義的對話取而代之」，這不是在暗中肯定鄭麗文將去北京嗎？結果賴清德元旦竟然還在吵架。

郭正亮提醒，這次日本首相高市早苗和防衛大臣小泉進次郎都沒講話，只有美國算是明白人，其他國家都是講一些公關話，真的台灣出事，他們使不上力。

對於賴清德12月28接受專訪時批評「以身為中國人為榮」的說法，認為這個是「對國家認同的混淆的威脅」，郭正亮直言，這根本在搞台灣民族主義！

【看原文連結】