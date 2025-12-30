賴清德講錯幾次了？沈政男：「總統指鹿為馬」很不恰當

蔣萬安(左)雙城論壇演說被讚有高度，賴清德(右)則被批評搞抹紅，形成強烈對比。（合成圖／趙雙傑攝、資料照）

台北市長蔣萬安在雙城論壇演說贏得滿堂彩，精神科醫師沈政男直言，蔣萬安促進兩岸溝通，綠營卻忙著抹紅與網路戒嚴。他質疑總統賴清德不曉得第幾次在客觀事實上講錯，還說藍白擁抱習近平，完全是網路的抹紅用語，堂堂總統信口開河，指鹿為馬，相當不恰當。

沈政男29日發文表示，蔣萬安在雙城論壇發表演講，他回顧兩岸關係歷史，引用大陸小說家金宇澄的文句，也提及五四運動的「德先生、賽先生」，講得精彩又得體，然而今天綠營卻在那邊酸說，怎麼蔣萬安剛離開上海，對岸就在軍演，可見溝通交流沒有用？

沈政男直呼，蔣萬安促進兩岸溝通，綠營忙著抹紅與網路戒嚴，難怪地震大小也搞不清楚！試問，這波大陸的軍演，是什麼時候規劃？是上個禮拜嗎？當然是準備了好久，而起因可能是民進黨政府附和美日說法，升高兩岸緊張關係，當然對岸不甘示弱，展現更多肌肉給你看。尤其日本高市首相的「台灣有事構成日本緊急事態」一說，挑釁了大陸，既然你說台灣被封鎖就會出兵，那就圍給你看。

沈政男強調，你看高市本來要去參拜靖國神社，不就暫緩了？針對明年度總預算還沒過關，賴清德總統竟然說憲法規定年底前要審好，這已是這幾個月來，不曉得第幾次他在客觀事實上講錯了！「這是怎麼回事？我因為是專業人士，就不好亂猜了。」

沈政男質疑，28日播出的電視專訪賴又說「藍白擁抱習近平」，完全是網路的抹紅用語，堂堂總統信口開河，指鹿為馬，相當不恰當。

沈政男指出，這兩天沒有引發重大關注，其實很嚴重的是民進黨政府打算修改社會秩序維護法，把仇恨言論、附和境外敵對勢力、消滅主權的言論都納入裁罰對象，遭批評是網路戒嚴。這當然是網路戒嚴！有權力就會腐敗，這是鐵律，但你看一些本來支持言論自由的人，還在胡亂支持這樣的政黨。

他直言，從陸配武統被驅逐開始，一步步將會限縮台灣人對兩岸前途的討論，只要不符合綠營的設定，都會被抹紅，然後慢慢地，用公權力箝制相關言論。溝通交流，集思廣益，才能為兩岸找到最好的出路，但綠營正在反其道而行。

