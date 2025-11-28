賴清德講2027武統 國民黨諷「萊爾校長真的是萊爾校長」

國民黨召開記者會，要求總統賴清德就日前脫口的「中國大陸以 2027 武統台灣為目標」，清楚說明訊息來源。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前指，「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」。國民黨今（28日）召開記者會， 要求賴總統、國安會秘書長吳釗燮請立即出來說明。國民黨立法院黨團書記長林沛祥則諷刺，本來應該是責任政治，現在變成賴清德身為國家領導人，講話不想負責任，也沒有人認為賴清德該負責任，這是一個民主政治裡面最荒謬的狀況，讓他會認為說，「萊爾校長可能真的是萊爾校長」。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，「貴為總統，更應該知道君無戲言」，賴清德以總統的身分召開記者會，當「2027 武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以 2027 武統台灣為目標」，到底是總統接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。

吳宗憲表示，國際社會表達中國在2027年可以完成攻台的軍事武裝準備，賴清德說的卻是中國以2027完成武統台灣的目標，這兩句話的意思完全不一樣，「請總統必須說清楚講明白，到底是您有情資，還是您在嘴砲治國？」也呼籲國安會秘書長絕對不能再閃躲，請立即出來說明白！

國民黨發言人江怡臻也指，賴清德在2024年競選總統時信誓旦旦地說：「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」前天卻說出：「北京當局以 2027 年完成武統台灣為目標」，狠狠打臉自己，這是不是也證實了兩岸的局勢，在民進黨、在賴清德的執政底下，已經走向了戰火的邊緣？

江怡臻表示，賴清德要說清楚，國安團隊準備好了嗎？台灣會不會在區域及全球的不確定性中，被交易出去？」美國川普總統跟中國對話，美國也與日本對話，所謂的元首級對話，大家思考用和平對話來達到區域的穩定。但中華民國總統賴清德，是用元首對話來解決問題嗎？是用元首級對話來達到區域和平嗎？「不！他是投書。他只靠投書，不是通話，他是單邊地傳達訊息」、「川普總統喜歡直接對話，但賴清德總統只能投書！」

江怡臻強調，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴清德卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而不是要讓台灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請到國會報告，賴清德在投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程，請賴清德先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

林沛祥接受節目專訪也表示，賴清德講這句話後，從股市的反映來看，「校長講的話，大家越來越不想聽了。」理論上，一個正常的國家領導人講這句話的時候，股市、外匯、外資應該會有大逃亡，可是賴清德講話後，市場好像沒什麼反映，身為國家領導人講的話卻不被大家所看重，這其實是一種警訊，有點像「狼來了」！

