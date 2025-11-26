賴清德證實北京2027年侵台？ 總統府駁斥：錯誤的片面解讀

賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，示警北京2027武統台灣，並公佈特別預算，8年投入1.25兆國防軍購經費。不過對於媒體稱，賴清德「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧晚間強調，這是錯誤的片面解讀，「並非指稱中國將於2027年發動對台侵略戰爭，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點」。

郭雅慧表示，這是錯誤的片面解讀。事實上，總統於記者會所指的是，中國正以 2027 年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」。

郭雅慧指出，這並非指稱中國將於 2027年發動對台的侵略戰爭；所謂 2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期，因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

