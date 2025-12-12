賴清德證實召開便當會！怒斥藍白「沒得到教訓」：種種法案影響國安

即時中心／黃于庭報導

立法院國民黨團、民眾黨團頻通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日11時50分，將邀請黨籍51位立委進行便當會，擬針對爭議法案進行討論。對此，賴清德證實此事，並痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定，更傷害人民公平權利。

「2024年總統及立委選舉，感謝國人支持讓我當選總統，府院由民進黨當家，國民黨、民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家」，賴清德說道，自從去（2024）年5月20日他上任以來，在過去前總統蔡英文執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步、對人民提供更好的照顧。

賴清德表示，大家可以看到，去年、今年不管是地震、風災、非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災、防疫各項工作。他喊話藍白當家的立法院，一方面發揮憲政精神監督行政院；同時協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

不過，賴清德指出，藍白當家的立法院反其道而行，去年通過立法院職權行使法之後，被司法院憲法法庭判決違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒得到教訓，反而一不做、二不休，修改憲法訴訟法，乾脆凍結憲法法庭，現在放著中央政府總預算不審，阻止國防特別預算進入委員會審查，還變本加厲透過逕付二讀，沒有公聽會、委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德強調，這段時間藍白通過的種種法案，已經嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，並將使中央政府沒能力應付各種措施，在這種嚴肅狀況之下，當然要召集立法院民進黨團共同討論，如何因應這個局勢。

最後，賴清德呼籲在野黨，「我們不同政黨沒關係，民主政治就是政黨政治」，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是我們國家只有一個，在府院執政的民進黨，要以國家利益為最優先，我也希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

