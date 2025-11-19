賴清德警告中國AI存資安風險 籲避免下載「疑慮中製程式」

賴清德今在民進黨中常會指出中國製生成式AI存有資安風險。（資料畫面）

兼任民進黨主席的總統賴清德今（19日）在民進黨中常會上提醒，中國製生成式AI存在資安風險，可能侵犯個資並危及國家安全，中央黨部將舉辦資安課程，他呼籲黨公職協助政府宣導，提醒民眾與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國應用程式。

民進黨今日召開中常會，賴清德致詞時指出，近年來生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，同時，也帶來威脅跟挑戰，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。

賴清德表示，國安單位日前抽測中國製生成式AI，發現其存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限及資訊扭曲問題，他認為，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，甚至進行駭客攻擊、認知作戰及精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。

賴清德強調「資安即國安」，政府將持續加強水電、能源、電信、運輸及金融網絡等關鍵基礎設施安全，並導入AI技術強化資安及無人載具建構與生產，他同時表示，黨中央接下來兩週將舉辦相關資安課程，期望全體同仁參加，並協助政府宣導，提醒民眾與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以降低資訊外洩及成為資安破口的風險。





