總統賴清德（圖／總統府提供）





台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，不過1.25兆元國防特別條例遭藍白杯葛，恐讓美國不開心？台灣民眾黨立法院黨團27日抨擊，總統賴清德近日以美國前總統川普揚言加重南韓關稅為例，向在野黨喊話「不要採取焦土政策，推翻談判成果」，但民眾黨團強調，南韓經驗恰恰顯示，民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

廣告 廣告

民眾黨團質疑，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，「後面還有甚麼？」是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團表示，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

更多新聞推薦

● 賴清德警告藍白「不配合」恐吃25%關稅？ 民眾黨：引南韓為例施壓國會，對美談判黑箱