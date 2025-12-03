賴清德警告「愛國者治台」 藍：若熟讀憲法不會說這番話

台北市 / 綜合報導

總統賴清德公開表示，如果在野黨接受中國要求的九二共識，以及一個中國原則，未來恐怕會淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨立委徐巧芯則說，國民黨認同九二共識不是一天兩天，如果賴清德認為自己是中華民國的總統，並熟讀憲法的話，不會說出這番話。

外交部長林佳龍說：「在台灣方面有沒有外交部長，我就在這裡不管是台灣的護照，或外交部長的名片我們都可以走遍天下。」回擊中方挑釁，接著強調中華民國，有行使主權的能力，不過在上週「川習通話」後，外交部分析美中互動進入「暫緩期」，川普政府也展現出，對台政策立場的延續，但立法院程序委員會中，藍白聯手擋下1.25兆國防預算，林佳龍認為將給國際社會，傳達錯誤訊息。

立委(民)沈伯洋VS.外交部長林佳龍說：「當然會有一些可能負面的解讀，那我們當然也期待就是立法院可以讓它，儘快地進入程序委員會進行實質的討論。」呼籲法案盡速排審，再看看美國媒體「彭博社」，專欄作家瓦斯瓦尼指出，北京正在密切研究川普政府，逐漸成形的「俄烏和平框架」，觀察為了達成協議，願意對俄羅斯讓步到何種程度，尤其隨著華府對台訊號日益模糊，習近平統一台灣的意圖卻越發明確，「這讓台灣處於危險境地」。昨(2)日藍白封殺國防條例後，中國隨即在渤海實施實彈射擊。

立委(民)林楚茵說：「國防特別預算被封殺之後，中共立刻就發動了軍事的動作，所以言下之意這就是一個所謂的裡應外合。」總統賴清德示警，在野黨如果接受中國要求的，九二共識及一個中國原則，未來恐怕淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

立委(國)徐巧芯說：「國民黨認同這個九二共識，不是一天兩天是長期的這個政策，如果賴清德總統認為自己是中華民國的總統，有熟讀中華民國的憲法的話，今天就不會說出這番話來。」立委(民)沈伯洋說：「長期以來國民黨所享受的這個紅利，就是他們認為他們能夠跟共產黨談判，所以呢不管今天共產黨對台灣要做什麼事情，它都要透過國民黨作為一個仲介。」當前中國對台威脅日益加劇，也影響響內部政治氛圍。

