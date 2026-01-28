賴清德讚卓內閣是會做事團隊 盼黨內廣為宣傳政績

（中央社記者葉素萍台北28日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，行政院長卓榮泰的團隊是「會做事」的團隊，從台南風災、花蓮堰塞湖、台中豬瘟、台美關稅談判成果，可以看出來，他希望黨內多多宣傳卓內閣政績。

民進黨今天召開中執會，據轉述，賴清德在會中提到，「中央政府總預算案」以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查；賴清德呼籲，立法院朝野各黨盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政。

與會人士轉述，在會議最後，賴清德大力稱讚卓內閣。賴清德強調，卓榮泰的團隊是「會做事」的團隊，從行政院政務委員陳金德協助處理台南風災、政務委員季連成處理花蓮堰塞湖事件，以及台中豬瘟事件處理、台美關稅談判成果，都可以看得出來。

賴清德也提到，近期政府提高老農津貼、國民年金，這些是地方很想要、民進黨努力做的政績，這代表「地方反映、民進黨也有收到」，這是為了整體台灣社會的安全而做。

與會人士轉述，賴清德向中執委們表示，很多中執委是從地方來，他希望大家把卓內閣的政績多多廣為宣傳。（編輯：張若瑤）1150128