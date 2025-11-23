賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。
粉專「藍色力量」22日在臉書發文表示，媒體連兩次報導賴清德講「台灣人有錢又有閒，所以balabala」這種說法看似輕鬆，卻完全無視房價、工時、薪資停滯等沉重現實，把普遍的壓力說成「有錢有閒」，脫離現實到有點可怕的地步。
「藍色力量」直言，比起賴清德，韓國瑜當年的「莫忘世上苦人多」，到現在都還是更貼近老百姓：有人日子好過，但更多人在苦撐，不要忘了那些還在苦撐的大多數，台灣需要的不是自我感覺良好，而是面對問題的誠意。政治人物應該看見辛苦的人，而不是一句話把現實抹掉。
此文一出，湧入破千網友按讚，許多網友表示「這句話就是韓國瑜說的比較貼切，莫忘台灣人沒自己房子住的人太窮苦了」、「宮庭内怎知世上苦人多」、「一個看到的是他周遭的狐朋狗友，一個看到的世上的平民百姓」、「人民生活痛苦指數你可知道！有錢有閒？薪水追不上物價」、「韓國瑜呀，現在這個社會到底是誰？有錢又有閒啊看顏色吧」。
