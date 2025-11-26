賴清德讚新北市長最佳人選 蘇巧慧：準備好了、請給我一個機會 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（26）日召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召立委蘇巧慧、苗栗議員陳品安參選，隨後也召開提名記者會；總統兼黨主席賴清德大讚蘇巧慧具備紮實專業、完整歷練，是擔任新北市長的最佳人選。

賴清德表示，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，同時擁有美國波士頓大學與賓州大學法律系碩士。返台後通過律師高考，於萬國律師事務所服務，長期關注庶民法律權益，並深入不同階層，運用法律專業協助民眾。

賴清德提到，蘇巧慧成長於民主家庭，對台灣前途抱持高度理想與抱負，投入立委選舉後，獲民意支持進入國會，3屆立委期間表現傑出，累計獲公督盟15次評鑑為績優立委，成績相當不易。

賴清德指出，蘇巧慧的問政深入民眾生活，首先在教育領域表現突出，尤其《教育實驗三法》在蘇與其他委員共同推動下完成立法，提供不同興趣與才能的孩子多元教育選擇，開啟台灣教育改革的重要篇章。

賴清德說，蘇巧慧也成功爭取「國家兒童未來館」，讓孩子透過類似博物館的重大建設拓展視野，對兒童發展具有重要意義。他進一步表示，蘇巧慧同時是立法院中少見的自製Podcast直播主，主持《水獺媽媽巧巧話》，以兒童為主要觀眾，作為母親將自身照顧經驗轉化為分享內容，推廣至更多家庭。

除了教育領域，賴清德強調，蘇巧慧也推動攸關國家未來發展的《太空發展法》，自己在520就職演說中提出台灣經濟發展3大方向，包括「前瞻未來、智慧永續」、「競逐太空、探索海洋」及「立足台灣、布局全球」。然而若無法制支撐，相關產業便難以發展，因此《太空發展法》的完成格外重要。

賴清德說，政府此次國防特別預算亦涵蓋太空領域，而這些規劃都與蘇巧慧推動的法律息息相關。無論是政策、法案或選民服務，蘇巧慧皆緊扣民眾需求。他表示，相信蘇巧慧擔任新北市長，將是新北市民之福，並呼籲現場以熱烈掌聲支持蘇巧慧。

蘇巧慧表示，自身從政理念、10年問政成果與對新北市的願景，強調「我可以決定在哪裡奮鬥」，並向400萬新北市民宣告：「準備好了，請給我一個創造新的新北的機會。」

蘇巧慧回顧，過去尤清與蘇貞昌等前台北縣長以創新與執行力打造新板特區、北大特區、林口新市鎮，也整治了二重疏洪道、改善汐止水患，推動土城產業園區。當年「到八里左岸喝咖啡、淡水漁人碼頭看夕陽」蔚為流行，各大節慶活動如平溪天燈節、貢寮海洋音樂季、鶯歌陶瓷嘉年華，都吸引百萬人潮，成為城市亮點。

蘇巧慧表示，從那時就深知「創新」與「超強執行力」是推動城市前進的原動力，因此10年前獲新北市民支持進入立法院後，也延續同樣精神。她說，今年獲選國會15次優秀立委、地方鄉親連續3屆支持，使她逐步形塑「慧慧慧、會做事」的團隊品牌，象徵溫暖、創新、效率、會做事。

照片來源：蘇巧慧辦公室

