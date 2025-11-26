賴清德讚與民眾站在一起 陳品安哭了：一起讓苗栗開出民主花朵

民進黨提名議員陳品安參選苗栗縣長。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨中執會今（26）日提名立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，陳品安完全與民眾站在一起，讓陳擔任苗栗縣長，一定能更體貼照顧到每一位父老鄉親。陳品安在聆聽致詞時，也一度落淚，民進黨秘書長徐國勇還協助遞衛生紙。陳說，會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵。

民進黨今下午在中執會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。賴清德致詞表示，陳品安投入政治工作有別於一般人，沒有顯赫的家世，也不是從小就想要從事政治服務的工作，反而是律師高考及格擔任律師的時候，看到苗栗縣有一群人站出來守護鄉土「反瘋車」，因此在運動期間台北跟苗栗來來回回，完全跟民眾在一起。此外，也免費幫民眾打官司，最後留在苗栗結婚，一直到現在沒有離開。

廣告 廣告

賴清德指出，陳品安投入選舉，兩次議員都高票當選，第二次甚至是全區的最高票，選舉過的人都非常清楚，第一次選很容易，第二次選最困難。他說明，因為第一次選的時候，可以講很多政見，但第二次選的時候，民眾會檢視政見落實的程度如何。他說，陳能夠高票當選就可看出不只有理想、專業、愛心，更能實在推動各種作為。

賴清德依序列出陳品安的政績，包括讓苑裡衛生所重建為衛生社福聯合大樓，以及爭取苗栗縣政府生育津貼、生育補助，以及海線地景藝術季等。他說，陳的生活日常跟苗栗縣父老鄉親緊緊結合在一起，他有信心地向苗栗父老鄉親報告，「讓陳品安來擔任苗栗縣縣長，一定可以為苗栗縣帶來更長遠的發展，也可以更進一步地體貼照顧到每一位苗栗縣的父老鄉親，敬請大力支持」。

賴清德與苗栗縣長參選人陳品安。 圖：高逸帆／攝

陳品安表示，她非常感動，沒想到總統連她從政之前的很小的事情都這麼清楚。她說，她很榮幸站在這裡，因為一直以來都非常想要跟隨所有民主前輩一起同行，今天能接受民進黨徵召來參選苗栗縣長，真的非常感動，也非常感恩。

陳品安說，感動的是，非常感謝民進黨可以給予年輕人在基層服務的機會，讓她可以說出對苗栗的願景以及對苗栗未來的想像；感恩的是，非常謝謝苗栗縣的鄉親，用每一次的選票澆灌她，讓她成長茁壯，可以站在這邊，來宣誓要為苗栗縣付出的決心。

陳品安指出，苗栗從來沒有政黨輪替過，很多人問她為何可以這麼勇敢競選，因為在結構上非常難突破。但她想說，對她這樣30、40歲的年輕人，最難的選擇跟最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。

陳品安表示，她參加「反瘋車運動」是人生最大的選擇，她也感謝苗栗鄉親沒有因為她不是在地人就排斥她，而是張開雙手擁抱她。而她是新苗栗人，願意在這個地方付出，也真的一直在跟苗栗一起前進。

陳品安說，在比較偏鄉的地方，真的很缺乏法律資源，所以她用法律專業，曾經在晚上陪同被詐騙的被害人去警察局提告，也曾經幫受家暴的婦女來申請家暴令。此外，她也協助家庭辦理監護宣告，讓孩子可以照顧失智長輩。

陳品安表示，許多在苗栗生活、在苗栗打拚的人，就是她參選苗栗縣長的動力跟信心，她相信這些熱愛苗栗的人無所不在，也相信這個力量非常的巨大，無比的巨大。她這一次選舉的最大任務就是把這些人找出來，並一起擘畫苗栗的未來。

陳品安指出，她身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是身為爸爸媽媽的責任。而她身為黨公職，也會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵。

陳品安說，「愛我們的囝孫，保護我們的土地」，這是她從政的理念跟理想。她強調，「我一定會贏，而且我有信心，我一定會贏。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院版《財劃法》卡關 賴清德：按藍白版本中央未來救災有困難

1.25兆國防預算與川習通話無關 賴清德：沒實力的和解容易淪為投降