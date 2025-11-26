賴清德讚與民眾站在一起 陳品安哭了：一起讓苗栗開出民主花朵
[Newtalk新聞] 民進黨中執會今（26）日提名立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，陳品安完全與民眾站在一起，讓陳擔任苗栗縣長，一定能更體貼照顧到每一位父老鄉親。陳品安在聆聽致詞時，也一度落淚，民進黨秘書長徐國勇還協助遞衛生紙。陳說，會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵。
民進黨今下午在中執會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。賴清德致詞表示，陳品安投入政治工作有別於一般人，沒有顯赫的家世，也不是從小就想要從事政治服務的工作，反而是律師高考及格擔任律師的時候，看到苗栗縣有一群人站出來守護鄉土「反瘋車」，因此在運動期間台北跟苗栗來來回回，完全跟民眾在一起。此外，也免費幫民眾打官司，最後留在苗栗結婚，一直到現在沒有離開。
賴清德指出，陳品安投入選舉，兩次議員都高票當選，第二次甚至是全區的最高票，選舉過的人都非常清楚，第一次選很容易，第二次選最困難。他說明，因為第一次選的時候，可以講很多政見，但第二次選的時候，民眾會檢視政見落實的程度如何。他說，陳能夠高票當選就可看出不只有理想、專業、愛心，更能實在推動各種作為。
賴清德依序列出陳品安的政績，包括讓苑裡衛生所重建為衛生社福聯合大樓，以及爭取苗栗縣政府生育津貼、生育補助，以及海線地景藝術季等。他說，陳的生活日常跟苗栗縣父老鄉親緊緊結合在一起，他有信心地向苗栗父老鄉親報告，「讓陳品安來擔任苗栗縣縣長，一定可以為苗栗縣帶來更長遠的發展，也可以更進一步地體貼照顧到每一位苗栗縣的父老鄉親，敬請大力支持」。
陳品安表示，她非常感動，沒想到總統連她從政之前的很小的事情都這麼清楚。她說，她很榮幸站在這裡，因為一直以來都非常想要跟隨所有民主前輩一起同行，今天能接受民進黨徵召來參選苗栗縣長，真的非常感動，也非常感恩。
陳品安說，感動的是，非常感謝民進黨可以給予年輕人在基層服務的機會，讓她可以說出對苗栗的願景以及對苗栗未來的想像；感恩的是，非常謝謝苗栗縣的鄉親，用每一次的選票澆灌她，讓她成長茁壯，可以站在這邊，來宣誓要為苗栗縣付出的決心。
陳品安指出，苗栗從來沒有政黨輪替過，很多人問她為何可以這麼勇敢競選，因為在結構上非常難突破。但她想說，對她這樣30、40歲的年輕人，最難的選擇跟最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。
陳品安表示，她參加「反瘋車運動」是人生最大的選擇，她也感謝苗栗鄉親沒有因為她不是在地人就排斥她，而是張開雙手擁抱她。而她是新苗栗人，願意在這個地方付出，也真的一直在跟苗栗一起前進。
陳品安說，在比較偏鄉的地方，真的很缺乏法律資源，所以她用法律專業，曾經在晚上陪同被詐騙的被害人去警察局提告，也曾經幫受家暴的婦女來申請家暴令。此外，她也協助家庭辦理監護宣告，讓孩子可以照顧失智長輩。
陳品安表示，許多在苗栗生活、在苗栗打拚的人，就是她參選苗栗縣長的動力跟信心，她相信這些熱愛苗栗的人無所不在，也相信這個力量非常的巨大，無比的巨大。她這一次選舉的最大任務就是把這些人找出來，並一起擘畫苗栗的未來。
陳品安指出，她身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是身為爸爸媽媽的責任。而她身為黨公職，也會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵。
陳品安說，「愛我們的囝孫，保護我們的土地」，這是她從政的理念跟理想。她強調，「我一定會贏，而且我有信心，我一定會贏。」
更多Newtalk新聞報導
政院版《財劃法》卡關 賴清德：按藍白版本中央未來救災有困難
1.25兆國防預算與川習通話無關 賴清德：沒實力的和解容易淪為投降
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 2 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 4 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國CPB聯賽今選秀 前富邦悍將外野手第2輪獲指名
中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月開打，有5隊參賽，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，今天在深圳進行選秀會，前富邦悍將外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，眾所矚目的林益全和曹錦輝並未在選秀名單。自由時報 ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 8 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 20 小時前