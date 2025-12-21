賴清德讚「憲兵是反恐基石」！喊話藍白「只有一個國家」：對外團結一致

總統賴清德今出席一場活動，他致詞時表示「憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家和中樞安全的重要力量，更是反恐的基石」。同時，賴清德也強調民主政治就是政黨政治，政黨政治就是彼此競爭，但對外要團結一致，因為「我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

賴清德今天（21日）出席後備憲兵荷松總會北區會長交接典禮。（圖/中天新聞）

賴清德今天（21日）出席後備憲兵荷松總會北區會長交接典禮，他致詞時表示，去年520他上任後，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解到憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家和中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。所以他要感謝各位，當在軍中服役的時候，是三軍的模範。在卸任後成立後憲，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢、淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作。

廣告 廣告

賴清德指出，在每一次颱風、地震也都會看到其出入身影，真的稱得上是一日憲兵，終身憲兵，令人敬佩。他要特別強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為了提升台灣因應無論是氣候變遷、地震、地緣變化的各種挑戰。他去年上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多大力推動各縣市災害防治的工作。

圖為賴清德致贈中堂。

賴清德還提到，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起。且還印製小橘書，家家戶戶都放送，地震、颱風來的時候、或是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增加、全社會防衛韌性提升時候，國家才有辦法更安全。

賴清德強調，後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，因此他要以三軍統帥身份給大家一個新的使命，希望每個後憲每年都能妥善規劃災防跟救災訓練，每個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。

賴清德更強調，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但是是最堅實的安全網。也只有這樣，後憲這種精神才能跨越世代、職業、黨派立場，才能夠把社會緊緊連結在一起。賴清德最後提到，「最近我常講一段話，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，平時不同政黨，競爭又合作，但對外就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

延伸閱讀

隨機殺人案/行員不幸遇襲 兆豐銀： 積極協助家屬治喪事宜並從優撫恤

57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺

5大法官判憲訴法違憲 國民黨22日將提告瀆職