賴清德讚TWICE演唱受歡迎「代表台灣許多人有錢有閒」 黃國昌：更多繳不起房租養不起小孩的年輕人

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

韓國人氣女團TWICE上週末在高雄辦演唱會，同時包括台籍成員周子瑜出道後10年回到台灣表演，備受關注；總統賴清德日前拍片稱盛讚「在台灣演唱會大受歡迎，代表台灣經濟進步，許多人有錢又有閒」說法則意外引發爭議。民眾黨主席黃國昌今（24）日表示，賴清德的認知可能已經離年輕族群越來越遠。

韓國人氣女團TWICE上週末在高雄辦演唱會，同時包括台籍成員周子瑜出道後10年回到台灣表演。（圖／翻攝畫面）

黃國昌今受訪時表示，受歡迎的偶像團體到台灣表演，演出辦的熱熱鬧鬧，讓歌迷享受，這是大家所共同期待的事情，不過他也提醒，面對這樣的演出，政治人物盡量不要幫人家貼上政治色彩，因為藝人的舞台就在表演台上。不要因為想要增加政治詮釋，反而造成藝人很大的壓力跟不方便，「周子瑜的事情就是很好的例子。」

黃國昌也說，台灣人的確有部分是有錢有閒，但有更多是繳不起房租、養不了家、養不了小孩的年輕人，年輕世代在現在的經濟環境中高工時、低薪，月光族早成常態，恐怕不是賴清德說的有錢有閒，其認知只代表離年輕族群越來越遙遠。



