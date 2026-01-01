賴清德質疑藍白提彈劾目的何在 呂秀蓮解讀他心聲

立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統立法院說明。賴清德今（1日）受訪時回應表示，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？前副總統呂秀蓮解讀，賴清德的意思就是，知道沒有辦法成立，為什麼你們還提這個案件，讓他難看，好像故意要搗蛋。

呂秀蓮今(1日)在中天《新聞千里馬》節目中接受專訪時表示，媒體問到賴清德彈劾案，當然對他是比較難看。我們憲法關於彈劾的規定，是過不了關的；所以他的意思就是，知道沒有辦法成立，為什麼你們還提這個案件，讓他難看，好像故意要搗蛋。呂秀蓮說，她比較希望我們不要每一件事情都用藍綠，專門找這些枝枝節節。

廣告 廣告

呂秀蓮接著表示，這幾天有很強烈的台灣社會的反差感，才前兩天，中共首度這麼大規模軍演，大致上把台灣幾乎都封鎖，而且也是只有一天通告，還實彈演習，然後甚至在已經打過來24海浬到12海浬之間，其實這件事是準戰爭狀況。

呂秀蓮指出，隔一天跨年晚會，從南到北晚會還辦得非常的華麗等等，年輕人就看到那些影歌星，都很嗨。年輕的朋友過年歡樂是好的，可是你有沒有意識到其實戰爭已經到門口了，所以這個反差，讓她不能說很焦慮，可是一定要提醒，因為是大家麻木不仁？完全缺乏危機意識，所以她覺得這次藍綠應該要共同面對。

【看原文連結】