賴清德質疑鄭習會有「條件交換」 鄭麗文：小人之心度君子之腹

國民黨主席鄭麗文日前在廣播節目中拋出「鄭習會」構想，而且還是「非習近平不見」，並期盼雙方會面時間能在2026年上半年，也就是九合一大選之前。地方民代擔憂，鄭麗文積極推動兩岸交流，恐怕衝擊選情；但在艱困選區高雄長期耕耘的國民黨黨部主委柯志恩，則對主席有信心。

國民黨主席鄭麗文拋出「鄭習會」構想，期盼在2026年上半年，能與習近平來場「黨對黨」領袖會面，而且條件是「非習不見」。

鄭麗文也再度要民進黨「死了台獨這條心」，她表示，「賴總統不管你是想要邀請晚餐也好，珍珠奶茶也好，願意承認九二共識，您跟習主席的見面也是可以期待的」。

總統賴清德質疑鄭習會是利益交換，鄭麗文也回嗆，「不要以小人之心度君子之腹，難道你接受美國軍事預算，也是跟美方有交換條件嗎？希望換來什麼？出訪、過境紐約嗎？」

但鄭習會到底有沒有譜？從先前兩位副主席訪中就可看出，雙方幕僚正在積極累積信用基礎。鄭麗文也表示，「堆砌善意、累積互信，我們表達我們的誠意，重要的出訪我都希望能夠儘量在上半年」。

鄭麗文兩岸路線衝擊選情？ 柯志恩:對主席有信心

不過，兩岸議題敏感，在艱困選區持續耕耘的國民黨高雄市黨部主委柯志恩仍對黨中央有信心，她表示，「對等平等的交流，不要動不動就是抹紅，相信鄭主席有這樣的智慧，能為台灣創造更大的和平」。

