賴清德質疑鄭習會條件交換 鄭麗文：僅九二共識反對台獨

面帶微笑打招呼，台下國民黨員用熱烈掌聲回應，國民黨主席鄭麗文27日出席新進黨員活動。

不過鄭麗文前一天才在廣播上公開表態，期盼明年上半年訪問中國、跟中共中央總書記習近平會面，但總統賴清德接受媒體專訪時就質疑，藍白聯手封殺國防特別預算，很難相信「鄭習會」沒有條件。

立法院民進黨團書記長陳培瑜說：「我們就要問，你要交流的目的是什麼？你想要交流內容又是什麼？我想都必須要跟國人說清楚。」

國民黨主席鄭麗文表示，「我也希望賴總統不要惡意帶風向，沒有任何的前提，沒有任何的條件，只有九二共識、反對台獨。」

廣告 廣告

鄭麗文強調，明年年底有重要的地方大選，希望包含到北京、華府等重要訪問，都盡量在上半年完成。

至於明年美國總統川普（Donald Trump）跟習近平可能會面4次，外界關注會如何牽動台海局勢。學者分析，川普先前曾表示，習近平保證在川普任內不會對台採取行動，川普應該會持續向中方釋放訊號，不要隨意武力犯台。

台大政治系副教授陳世民認為，「我相信對川普而言，他其實最大期盼的目標，簡單講就是不要爆發戰爭，要不爆發戰爭，當然只有中國打不打台灣，基本上或許美中之間，有它一些可以進行一個談判和解的程度。」

學者認為，不管是美中高層會面、兩岸官方互動或是在野跟中方交流，一定程度都會影響台海局勢，但台灣仍要強化自我防衛量能，才能讓台海維持和平穩定。