賴清德質疑 鄭習會有條件

賴清德總統27日出席新北市雲林同鄉會第6屆第1次會員大會，並向出席者揮手致意。（姚志平攝）

朝野兩黨主席隔空交鋒！藍白26日聯手通過彈劾總統提案，賴清德總統接受媒體專訪，批評在野黨令人費解，「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統」。對國民黨主席鄭麗文盼明年上半年北京行能有「鄭習會」，他質疑，若無理由去擋國防預算以及國安法案，又要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？

賴清德接受電視預錄節目專訪，被問到藍白陣營不排審總預算目的是什麼？賴坦言，「我是覺得很難理解」，在野黨一方面說支持總預算、支持國防預算，卻不願意付委，「我覺得有違常理」。大法官499號釋憲文提到，民主政治少數服從多數、多數要尊重少數，他說，在野黨不斷強調少數尊重多數，卻忘了多數要尊重少數，不能不讓委員會開會、預算不討論。

賴清德怒批在野黨，這1、2年來有太多爭議性法案違反民主程序強行逕付二讀，沒經過委員會審查，希望在野黨了解「國家只有一個」。被問到是否會覺得很鴨霸？賴坦言，「我覺得很多人會這樣覺得」，並引王金平擔任立法院長為例，以前爭議性法案會召開不只一次的朝野協商。

對藍白提案彈劾總統，他也反嗆在野黨公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻是對台灣民選總統要彈劾，「我覺得社會自有公道」。他呼籲盡快審查國防特別預算，台灣是受到中國威脅最大，不可能置之事外，請在野黨了解國家安全的需要。

至於在野黨要求到立法院報告，賴清德重申，他願意根據憲法還有大法官解釋的憲政程序去國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲，如果創了先例，未來的總統恐怕也必須要如此，這樣對憲政體制來說，並不是國家之福。

對於「鄭習會」，他說自己比較擔心的是，雖然國民黨否認媒體報導的3項「鄭習會」前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共，但不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信「鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件？」

民進黨立委許智傑表示，藍白為反對而反對，擋國防、擋社福、擋民生，毫無正當理由什麼都擋。國人相當不滿，合理懷疑背後是否正是中共授意，甚至拿彈劾總統、刪除總統薪水威脅，完全與民主價值背道而馳。