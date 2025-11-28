賴清德贈全台首學「川流敦化」匾額 強調以團結和人才護台灣。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

針對當前國際情勢，總統賴清德強調，台灣正處在關鍵時刻，面對外來威脅，團結遠比分歧重要；「不同黨派不要緊，同一國家最要緊；外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛看到被侵略者分裂、放棄。」，呼籲社會在多元民主環境中，仍要把國家安全與共同利益放在首位。

賴清德28日至台南孔廟，為其親題匾額「川流敦化」主持揭匾典禮時表示。賴清德表示，台灣已努力走到今日民主成果，更應謹慎面對各種可能的分化操作，只要台灣人民保持團結，就能降低外部威脅影響，讓國家持續向前；他提醒，大環境不穩定不能阻礙台灣的教育與人才發展，這更是國力競爭根本。

深處全台首學，他也重申「「教育平權」是其心中重要信念，無論孩子來自何處，只要肯念書、願學習，政府就應提供協助，從補助學費到改善學習環境，努力向上孩子，都應得到公平機會，政府近年投入近千億元「高教深耕計畫」及「台灣橋梁計畫」與「青年百億海外圓夢基金」，讓年輕世代走出國門、拓展視野，感受世界多元樣貌，更具國際競爭力，成為未來國家進步核心力量。

賴清德期許未來三十年，台灣能在物理、化學、醫學領域，至少誕生三位諾貝爾獎得主。他指出，台灣科研與教育具備實力，只差臨門一腳，而這一腳，需要政府資源、學術界努力與全社會支持。他說，「川流敦化」匾額揭匾，不僅象徵文化傳承，也呼應其所強調理念，在變動世界中，台灣須像川流般持續前進，如敦化般厚植文化與教育，以團結與人才，奠定國家長遠穩定與繁榮。