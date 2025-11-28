賴清德贈匾仁壽宮 喊國家算力中心、機器人發展中心放台南

總統賴清德今（28）日下午前往台南市歸仁區仁壽宮，贈匾「覃恩溥化」並主持揭匾儀式，他向鄉親國政報告，稱全球正邁向全面人工智慧化，台灣是全世界最被看重的，他透露國家算力中心及機器人發展中心都將落腳於台南。

賴清德˙28日贈匾仁壽宮。（圖／中國時報）

賴清德表示，全面人工智慧化的時代已來臨，從無人車到無人機，機器人將取代許多傳統工作，而全球AI化過程沒有台灣是不行的，台灣基本建設最重要的國家算力中心，就要放在台南沙崙，機器人發展中心也放在台南。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德強調他「說到做到」是有招牌保證的，他在台南市長任內改善歸仁、關廟、仁德地區淹水問題，並成功推動高鐵特定區的多元建設，包括中研院南部分院、大台南會展中心及成大沙崙醫院，後者預計於下月動工，將成為沙崙科技城的醫療樞紐。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德指出，台南鐵路地下化工程將於明年通車，新市、善化鐵路高架化及捷運藍線也在推進，他要求現任市長黃偉哲任期內加速推進溪南、溪北軌道建設規劃，盡快送中央審議，他才能幫忙後續推動。

