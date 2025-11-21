賴清德贈匾談經濟：平均所得贏日、韓 就業機會25年來最好

賴清德總統今（21日）到西螺鎮朝興宮揭匾致詞20多分鐘說明上任以來執政成績。（周麗蘭攝）

賴清德總統今（21日）到西螺鎮朝興宮揭匾致詞20多分鐘，他強調，國防力量要靠提高軍事預算，他要打造台灣之盾；另外，前總統馬英九執政時每年經濟成長2.8％，自他上任以來，去年第四季經濟成長率已達4.84％，國民平均所得已贏韓國、日本，預估2030年可以達到4萬元美金，努力一點，明年就有可能超過，目前台灣的就業機會是25年來最好的。

賴清德致詞表示，他藉此機會向大家報告幾項國情，聽完也可以質詢，他很喜歡聽民眾的意見。

廣告 廣告

賴清德分國防、經濟、內政三方面逐一說明，他說第一就是要讓國家更加安全，國防力量要提高軍事預算，要扶持國內國防產業，世界那麼多國家有能力做到國防自主的國家只有5個，台灣是其中之一。台灣要讓經濟進步、國家安全，所以國防預算都要增加，他要替台灣打造1座台灣之盾，台灣之盾就像帆布一樣張起來，保護國內2300萬人。

賴清德繼續說，他積極推動經濟發展，馬英九前總統時代8年，台商大量西進、與中國簽訂ECFA、中國旅客也來到台灣，8年總結算時，每一年經濟成長率有增加，但是增加2.8％而已。馬總統說任內股市要到2萬點，實際上他交給蔡總統的時候才8000點。蔡總統8年經濟成長率，每一年成長3.2％，比第一馬英九前總統更多。

賴清德自誇，去年第四季經濟成長率4..84％，今年第一季5.48％，第二季8％，第三季7.6％，台灣的經濟總體經濟一直在進步，這代表台灣產業的實力。前總統蔡英文交棒＼給他的時候，股市是2萬3000多點，現在最高已經到2萬8000點，目前回落到2萬7000點。

賴清德又說，台灣國民平均所得已經贏過日本、韓國，現在每一個人平均3萬8000多美金了，贏過日本、韓國，預估2030年可以達到4萬元美金，如果努力一點，明年就有可能超過4萬塊美金，這就是台灣的經濟實力，且現在是台灣25年來就業成績最好的時刻。

他最後強調，「我常常在說，不同黨沒關係，同國最要緊」，大家團結一起打拼，面對外來威脅，把台灣顧好、把經濟打好。

【看原文連結】