賴清德走到一半「媒體問反制韓國」秒回頭答覆 網讚爆：真的很喜歡

政治中心／綜合報導

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）中的出發地點欄位，將台灣寫成 「中國（台灣）CHINA （TAIWAN）」外交部表示會全面重新檢視與韓國政府關係。日前總統賴清德出席頒獎典禮前接受媒體聯訪，回答完問題後原本要離開，媒體追問面對韓國的「中國台灣」會有反制的措施嗎？賴清德立刻掉頭來回答。相關影片在網路上被分享，引發網友稱讚「真的很喜歡（賴）威廉」、「給威廉拍拍手」。

10日賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」親頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人。在會前受訪時，原訂只回答3個問題，如藍白立委封殺行政院所提1.25兆國防特別條例等。

廣告 廣告

在回答完要離開時，媒體再問韓國電子入境卡顯示「中國台灣」，會有反制的措施嗎？賴清德馬上回頭進行說明，「台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多」他希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，並促進兩國各方面的合作、增進兩國的福祉。

網友將賴清德回頭再回答媒體問題畫面，在社群平台Threads上分享，引起不少人稱讚「給威廉拍拍手」、「真的很喜歡威廉，該向人民傳達的事情都很清楚的說明」、「我們有一個好總統」；也有部分人批評韓國「台韓人民友好，但韓國政府令人嗤之以鼻」、「除非變更不然不去」。

更多三立新聞網報導

藍白狂推爭議法案 賴清德明邀51綠委便當會商討攻防

「世界人權日」憶台灣百年壓迫史 林佳龍：人權外交深化台灣與全球合作

青年圓夢成果呼應國家願景 賴清德讚：看到國家未來太空發展希望

不求證書只求極限！青年百億計畫首批成果揭曉 展現台灣青年爆發力

