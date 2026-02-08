賴清德赴中台灣與黨公職閉門會 揭密台美關稅談判

賴清德總統8日再赴台中與黨公職進行閉門便當會。（馮惠宜攝）

賴清德總統8日再赴台中與黨公職進行閉門便當會，會中極其罕見地詳盡揭露台美經貿談判底牌，透露目前爭取到關稅15％且不疊加，並享有最惠國待遇；賴總統對傳統產業困境表達深切憂心，要求立法院針對相關稅務草案必須盡速通過，絕對不能重蹈韓國覆轍，否則中台灣產業恐陷空前危機。

何欣純會後轉述，賴總統在會中耗費大量篇幅剖析「台美關稅談判協議」進展。他直言台中作為機械、工具機及汽車零組件重鎮，此談判結果攸關台中產業的未來與城市的進步，強調目前談判出的15％關稅架構是保住競爭力的關鍵。

沈國榮也代表產業發聲強調，隨著台幣從33元大幅升值至29元，傳統產業正面臨嚴重的匯損壓力。目前的現象是「經濟成長但傳統產業哀嚎」，他希望立委諸公能趕快通過相關草案。

何欣純表示，總統也提到立法院已通過930億元特別預算專款，其中也包括補助中小微型企業，總統也指示黨公職應加強宣傳，解決「宣傳落差」問題，台灣不只有半導體這座「護國神山」，更擁有由無數中小微型企業與傳統產業構成的「護國群山」，政府必須給予更多關注。

