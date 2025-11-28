賴清德赴仁壽宮揭匾 細數政績鞏固台南招牌
賴清德總統28日下午2點到歸仁區仁壽宮揭匾，在廟前廣場提到為了「叩謝神恩、獻匾與祈福」3大造訪目的而來，向鄉親細數擔任台南市長、總統以來的各項政績，有意鞏固自己在台南樹立的政治招牌。
賴清德為仁壽宮揭匾「覃恩溥化」，是仁壽宮自前總統李登輝、陳水扁、蔡英文贈匾以來，第4面元首匾額。廟方主委張鈴宏感謝賴清德到場揭匾，以居民的身分提及對政府在南關線的建設十分有感。
賴清德表示造訪首先是為叩謝神恩而來，感謝神明庇佑他公職從政之路一路順利當到總統。其次是獻匾，稱讚在國民黨專制獨裁時代，有很多民主志士在仁壽宮廣場投入民主運動行列。最後是祈福，賴清德提到台南今年地震、風災接連發生，花蓮接續災情，祈求保生大帝庇佑台灣。
仁壽宮廣場湧入數百名民眾到場，賴清德細數擔任台南市長以來，解決南關線在地的淹水問題，帶動高鐵特定區發展，預告成大醫院下月即將在沙崙動土興建分院，解決在地醫療需求。
他提到未來國家重大建設發展的算力中心與機器人工廠都將放在沙崙社區。鐵路地下化明年通車、捷運明年動工，更當場要台南市長黃偉哲盡早將全台南的軌道建設計畫送到中央，以便幫忙。
賴清德更提到上任總統後的作為，包括為勞工、公務員、軍人加薪，政府負擔勞保不倒，育兒津貼、長照經費都加碼，未來要增加公立安養院、補助私立安養院，解決高齡化問題。
現場與鄉親擊掌親切互動，賴清德提政績打動在地長輩，鞏固台南政治招牌。現場還有台南市長黃偉哲、民進黨部分議員陪同。參選台南市長初選的林俊憲、陳亭妃更並肩而立，爭取親賴選民支持。
