賴清德赴台南公開點名「陳亭妃不能質詢我」藍議員爆玄機

總統賴清德28日前往台南市安南區鹿耳門聖母廟參拜時表示，「承蒙大家支持，現在在總統府，難得回來與大家見面，要做一下國政報告，報告完大家要質詢也可以」。但同時又特別說「亭妃是不能質詢我，憲法規定立法委員不能質詢我。」然後轉頭對身後的陳亭妃說：「亭妃是這樣沒錯嘛？」陳亭妃陪笑鞠躬表示：「沒有錯」。國民黨台北市議員徐弘庭認為，賴清德講這句話，反而是沒有把陳亭妃當作他的人。

徐弘庭28日在政論節目《新聞大白話》中認為，賴清德跟陳亭妃的恩怨，真的蠻嚴重的。賴當場說陳亭妃是不能質詢他的，因為立委不能質詢他，但你們是人民可以。

徐弘庭接著表示，陳亭妃要是聰明的話，就會回賴清德，她也是你的人民。但某種程度上，賴清德講這句話，反而證明沒有把她當作自己的人，這是很明顯的話語。而且是在台南本命區，他心裡有所屬，到底是所屬誰，大家也知道。

徐弘庭認為，賴清德身為一個領導者，這種一意孤行、固執，對國家不是好事情。民進黨之間的爭鬥，他個人感覺看看就算了。但他比較擔心的是，這種心態的政治人物，到最後真的遇到緊急危難的時候，能不能幫我們去做最困難的決定，這就是過去大家一再討論的，總統在做一些很困難的決定時，他的人格特質到底是不是我們可以信任的？

