賴清德赴國會報告有譜？朝野攻防1.25兆國防預算 院會逕付二讀了

即時中心／高睿鴻報導

為達成統一台灣的目標，中國近年頻頻以優勢武力做為籌碼，動輒對我國文攻擊武嚇；為面對與日俱增的武統壓迫，總統賴清德近日震撼表態，提出政府盼擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化我國國防。不久後，政院提出1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，送國會審議；但有意要求賴清德赴立院報告的在野黨，卻遲遲無法對報告形式拿定主意。不過，此案仍於今（12）天逕付二讀。

對於1.25兆國防條例，在野黨已有共識，就是先要求賴清德為此赴國會報告。但針對報告形式，不同委員之間想法各異，方案包括：純報告不提問、統問統答、一問一答等。最一開始，國民黨立院黨團書記長林沛祥僅要求，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告；但民眾黨主席黃國昌不認同，他表示，倘若賴只是來國會片面進行政治宣傳，卻沒回答國會議員相關問題，這種宣傳沒意義。他認為，若只是這樣，總統留在總統府開記者會就好。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

至於賴總統立場，雖然也對赴國會報告一事，傾向正面認同，但同時強調，應符合憲政程序。民進黨團則設立底線，認為頂多就是「統問統答」；在野黨則從最一開始，僅提出國情報告、後來傳出可接受統問統答、但最後，藍營黨團總召傅崐萁拍板，要求必須一問一答。

雖然風向仍很混亂，但今（12）日，立法院會仍將「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案逕付二讀；後續交由國民黨團、民眾黨團召集協商。藍營目前僅透露，針對詢答方式，還存在討論空間。

針對國情報告形式，院會報告指出，為避免政府藉「武統論」操作恐慌、甚至藉由軍購案，包裹式編列預算以規避監督、另實踐賴清德過去曾公開表達，願意赴立法院國情報告的承諾；因此，將邀請總統赴立法院，為國安重大事項、天價軍購案等，提出國情報告並且接受立委諮詢，以釋群疑，落實憲法賦予國會的監督權。最後，本案順利逕付二讀。

