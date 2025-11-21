賴清德赴彰化視察公地放領 細數農作物自誇「我也是算內行的」

賴清德總統今（21）日上午前往彰化溪州鄉關心公地放領政策執行情形時，細數各式農作物，並稱「我也是算內行的」，在場掌聲不斷。他強調，無論農民或勞工，政府都會持續支持，讓各行各業都能安定前進。

賴清德總統今（21日） 視察彰化溪州公地放領政策執行情形。（總統府提供）

賴清德今除了到彰化縣溪州視察公地放領政策執行，中午也前往雲林縣「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」。

賴清德在彰化視察公地放領執行情形時，有意爭取彰化縣長民進黨內提名的立委陳素月與黃秀芳都到場，賴清德親切稱呼2人為「素月」及「秀芳」，隨後視察田地，3人與農民也時有互動，現場氣氛輕鬆，賴清德似在對外表示沒有偏坦任一人。

陳素月與黃秀芳分站賴清德左右，2人私下雖無互動，但也未搶鏡頭，且與賴清德及現場農民有說有笑，營造和諧畫面。

賴清德表示，台灣以農立國，政府十分關心並照顧農民，深知農民耕作的辛勞與付出，並非一般人能夠輕易承擔。隨著社會變遷，現代工作型態轉變，農業的辛苦更凸顯農民的重要性。

賴清德稱讚彰化農產豐富，並詢問彰化種植的稻米品種，他表示，種植品項與台南差不多，隨口也列舉許多稻米品種，提到農民送他的紅心芭樂時，他說，宜蘭也有紅心芭樂，但沒有溪州那麼大顆，並稱對於農作，「我也是算內行的」。

賴清德提到，在蔡英文前總統任內、他擔任行政院長期間，政府推出多項重要政策改革照顧農民。並說明，過去農民若要參加農保必須持有農地，這讓真正務農卻無農地的人反而無法取得保障。為讓制度更加合理，他任行政院長時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保。

賴清德說，過去農保給付僅在最終階段才能領取相關保險金並不合理，因此推動調整標準，且新增職業災害給付及推動農民退休金，目的是要讓從事農業的人可以得到國家制度性的照顧，提高年輕人投入意願。

賴清德還提到，除了農民，政府也要照顧勞工、軍公教等每一個族群。談及政府勞工政策，目前全臺灣共有1,053萬人參加勞保，他在擔任立委時期即常接獲民眾擔心勞保可能會破產的電話，因此蔡英文前總統自2019年起，用公務預算撥補勞保基金，近7年來共撥補5,178億元，加上這幾年因為股市在漲，經濟不錯，勞保基金有賺錢，現在基金已經由7,188億元，成長到1兆2,484億元。

賴清德強調，昨天行政院卓榮泰院長也重申，政府將負最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務，政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在，請勞工朋友不用擔心。政府照顧勞工，希望勞工能過安定的生活，就像今天宣布的重大政策，目的也是要讓農民過安定的生活，希望大家一起努力。

